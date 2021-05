Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 12/05/2021

(Teleborsa) - Chiusura del 12 maggio

Seduta in frazionale rialzo per il FTSE Mid Cap, che ha terminato gli scambi in aumento a 45.049.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE Mid Cap, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 45.625. Primo supporto visto a 44.621. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 44.192.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)