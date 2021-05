Atlantia, risultati scontano impatto Covid su mobilità. Investimenti in crescita

Atlantia

(Teleborsa) - Il Grupposconta nel primo trimestre le limitazioni al traffico causate dall'emergenza Covid-19 e chiude il primo trimestre dell'anno con unadi euro, rispetto ai 29 milioni di euro del primo trimestre 2020, mentre la perdita del periodo di pertinenza del Gruppo è pari a 67 milioni di euro (pari a 10 milioni di euro nel primo trimestre 2020).operativi del primo trimestre 2021 sono pari a 2.025 milioni di euro con una riduzione di 185 milioni di euro (-8%) rispetto al primo trimestre 2020 (2.210 milioni di euro), correlata alle restrizioni alla mobilità causate dalla pandemia Covid-19, in vigore a partire da inizio marzo 2020, con un impatto stimato pari a 200 milioni di euro. Ne hanno risentito i ricavi da pedaggio autostradale, che sono calati di 57 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2020, ma soprattutto i ricavi i per servizi aeronautici scesi di 88 milioni di euro (-73%).è pari a 1.124 milioni di euro con una riduzione di 147 milioni di euro (-12%) rispetto al primo trimestre 2020 (1.271 milioni di euro), mentreè pari a 141 milioni di euro, con una riduzione di 211 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2020 (352 milioni di euro).La Holding infrastrutturale ha mantenuto elevatiper 384 milioni di euro, in aumento di 23 milioni di euro (+6%) rispetto al 2020.Ilè pari a 581 milioni di euro, in riduzione di 209 milioni di euro (-26%).pari a 38.264 milioni di euro, in diminuzione di 974 milioni di euro.