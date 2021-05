Cembre: fatturato primo trimestre +5%, conferma guidance anno

Cembre

(Teleborsa) - I ricavi delle vendite consolidati disono aumentati del 5% rispetto al primo trimestre 2020, passando da 36,5 milioni di euro a 38,3 milioni di euro. Ilconsolidato ( Ebitda ) è salito del 3% passando da 9,9 milioni di euro, pari al 27,1% dei ricavi delle vendite del primo trimestre 2020, a 10,2 milioni di euro, pari al 26,6% dei ricavi delle vendite del primo trimestre 2021Il(Ebit) pari a 7,4 milioni di euro, corrispondente ad un margine del 19,3% sui ricavi delle vendite, è cresciuto del 2,4%, rispetto ai 7,2 milioni di euro dei primi tre mesi dello scorso esercizio, corrispondenti al 19,7% dei ricavi dellevendite.consolidato dei primi tre mesi 2021, pari a 7,5 milioni di euro, che corrisponde al 19,6% delle vendite, è salito del 3,7% rispetto a quello dei primi tre mesi del 2020, pari a 7,2 milioni di euro, corrispondenti al 19,8% delle vendite.consolidato è pari a 5,6 milioni di euro, corrispondenti al 14,7% delle vendite; tale risultato è aumentato del 7,4 per cento rispetto al 2020, quando nello stesso periodo il risultato fu di 5,3 milioni di euro, pari al 14,4% delle vendite.Laconsolidata, è aumentata, passando da un saldo positivo di 4,7 milioni di euro al 31 marzo 2020, ad un saldo positivo di 9,6 milioni di euro al 31 marzo 2021. Al 31 dicembre 2020 la posizione finanziaria netta era positiva per 8,4 milioni di euro."I ricavi progressivi dei primi 4 mesi segnano una crescita del 20,7% rispetto ai primi 4 mesi del 2020 ed un incremento dello 0,6% anche in raffronto ai primi 4 mesi del 2019.ed il mantenimento di risultati economici positivi", ha commentato il