Commissione UE invita Stati membri a limitare viaggi da India

(Teleborsa) - La Commissione europea ha reso noto nella serata di ieri di aver invitato gli Stati membri dell'UE a intraprendere un'azione coordinata temporanea per limitareal fine di limitare la diffusione della variante B.1.617.2, detta "la variante indiana" del Covid-19, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 10 maggio 2021 ha proposto di classificare come ""."E' importante limitare alche possono viaggiaree sottoporre coloro che possono ancora viaggiare a rigorosi test e disposizioni sulla quarantena", afferma la Commissione in una nota. Per garantire una risposta pienamente coordinata ed efficiente a questa variante e tenendo conto del deterioramento della situazione sanitaria in India, la Commissione invita gli Stati membri ad attivare il meccanismo del "freno di emergenza" , che era stato proposto il 3 maggio scorso dall'Esecutivo comunitario del quadro di una nuova raccomandazione sulle restrizioni ai viaggi non essenziali verso l'Ue.Le restrizioni si applicano a coloro che viaggiano pero per motivi umanitari. Per questi viaggiatori, la Commissione invita gli Stati membri ad applicareper la. Queste misure dovrebbero essere applicate indipendentemente dal fatto che i viaggiatori siano stati vaccinati. Ie i residenti di lungo periodo nell'Ue, nonchè i loro familiari, saranno comunque in grado di viaggiare in Europa, sottolinea la Commissione.suidovrà essere temporanea e sottoposta a regolare revisione da parte degli Stati membri, per valutarne l'efficacia nel contenere la nuova variante, riesaminando insieme la situazione insieme in modo coordinato e in stretta collaborazione con la Commissione. Attualmente è già in vigore una restrizione temporanea ai viaggi non essenziali verso l'Unione da molti paesi terzi, compresa l'India, sulla base di unaconcordata dalIntanto, secondo quanto riporta ilche cita studi di un professore di microbiologia di Cambridge,in prima linea nello studio della variante locale, si sarebbero verificatida variante indiana delnel subcontinente su persone che erano state sottoposte ae che si sperava fossero immuni. Gupta ha riferito di aver identificatocasi di contagio post vaccino su almeno una delle varianti. In particolare in un centro di assistenza medica a Dehli, 33 operatori vaccinati consono stati poi testati positivi alla variante B. 1.617.2. Nessuno di questirisulta in condizioni gravi ma "pensavamo che fossero protetti - afferma - invece il virus è riuscito adSulla stampa indiana circolano reportage anche piùPrecisando di non essere in grado di verificare i fatti, il quotidiano finanziario cella City riporta di notizie locali secondo cuiavrebbe riferito che almeno 9 dei 194 medici deceduti in questa ultima ondata di Covid nel subcontinente erano ritenuti esseSu questi casi non è stato specificato quale vaccino fosse stato inoculato nè quando