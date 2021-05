Draghi, nessun compenso per il ruolo di presidente del Consiglio

(Teleborsa) - Il presidente del Consiglioha dichiarato di non percepire alcun compenso "di qualsiasi natura" connesso all'assunzione della carica. È quanto si apprende da un documento pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente della Presidenza del Consiglio dei Ministri.Ilper il 2020, anno fiscale 2019, dasecondo l'ultima dichiarazione pubblicata sul portale per l'amministrazione trasparente della Presidenza del Consiglio, ammonta a poco più di 580 mila euro.Nella sua dichiarazione il presidente del Consiglio ha dichiarato di possedere una(tra i quali un appartamento a Londra) alcuni in comproprietà e uno in comunione dei beni, più