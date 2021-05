Geox, conti primo trimestre ancora impattati da chiusure

Geox

(Teleborsa) -, società quotata sull'MTA di Borsa di Milano e attiva nel settore delle calzature classiche e casual, ha registratopari a 148,4 milioni di euro, in riduzione del 18,9% rispetto al primo trimestre 2020 (-17,4% a cambi costanti). I ricavi realizzati in, che rappresenta il 20,2% dei ricavi del gruppo (23,5% nel primo trimestre 2020), si attestano a 29,9 milioni di euro, rispetto ai 42,9 milioni nel primo trimestre 2020. "I dati di questi mesi stanno evidenziando come i canali ed i mercati non impattati dalle restrizioni per la pandemia stiano consolidando la propria crescita - sottolinea la società -, mercati ad alto potenziale e su cui il gruppo sta investendo, hanno riportato crescite vicine al +50% rispetto al primo trimestre 2020".Laa fine marzo si è attestata (ante IFRS 16 e post fair value dei contratti derivati) a -109,8 milioni di euro (-99,8 milioni al 31 dicembre 2020 e -35,6 milioni a marzo 2020) risentendo sia della diminuzione degli incassi dei negozi per la prolungata sospensione dell'attività operativa (in particolare degli outlet ubicati nei centri commerciali) che dei pagamenti da parte della clientela wholesale ed in franchising a loro volta impattate dai lockdown."Il primo trimestre non risulta affatto indicativo per il trend atteso nei prossimi trimestri", sottolinea Geox, che si aspetta che il primo semestre dell'anno possa chiudersi con un livello di fatturato in crescita vicino alla doppia cifra rispetto alla prima metà del 2020. "Assumendo che non ci siano ulteriori lockdwn nella seconda parte dell’anno è ipotizzabile che questo trend positivo possa ulteriormente consolidarsi nel prosieguo dell'esercizio e", si legge in una nota.