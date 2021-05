Google su multa Antitrust: siamo in disaccordo, valuteremo prossimi passi

(Teleborsa) - "Siamo rispettosamente in disaccordo con la decisione dell'AGCM, esamineremo la documentazione e valuteremo i prossimi passi". Lo afferma un portavoce di Google dopo la multa da 100 milioni di euro dell'Antitrust , per abuso posizione dominante, che ha imposto di rendere disponibile su Android Auto l'app di Enel X (Gruppo Enel)."La priorità numero uno di Android Auto è garantire che le app possano essere usate in modo sicuro durante la guida. Per questo - spiega Google - abbiamo linee guida stringenti sulle tipologie di app supportate, sulla base degli standard regolamentari del settore e di test sulla distrazione al volante. Le applicazioni compatibili con Android Auto sono migliaia, e il nostro obiettivo è consentire ad ancora più sviluppatori di rendere le proprie app disponibili nel tempo. Per esempio, abbiamo introdotto modelli di riferimento per le app di navigazione, di ricarica per le auto elettriche e per il parcheggio, che sono aperti e a disposizione degli sviluppatori".