I mercati europei chiudono in leggero rialzo. Milano si allinea

(Teleborsa) -, Piazza Affari compresa. Denaro sulla borsa statunitense, dove l'registra un rialzo dell'1,06%. Dopo un'apertura in forte calo, i Listini europei hanno accelerato nel pomeriggio incoraggiati dal recupero di Wall Street, dove i titoli tecnologici mettono a segno un rimbalzo rispetto alle scorse sedute molto negative.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,53%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 64,02 dollari per barile, in netto calo del 3,12%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,01%.avanza dello 0,33%, tentenna, che cede lo 0,59%, e andamento cauto per, che chiude a +0,14%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che termina la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 24.486 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 26.817 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Leggermente positivo il(+0,51%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il(+0,27%).di Milano, troviamo(+3,33%),(+2,76%),(+2,57%) e(+2,44%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude le contrattazioni a -2,27%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,88%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,47%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,45%.del FTSE MidCap,(+6,43%),(+5,46%),(+4,17%) e(+4,06%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che termina la seduta con -5,57%.scende dell'1,69%.Calo deciso per, che segna un -1,64%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,51%.