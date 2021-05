Intesa Sanpaolo, risultati in crescita nel primo trimestre per Intesa Sanpaolo Vita

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo Vita, sotto la presidenza di Luigi Maranzana e sotto la direzione dall’amministratore delegato Nicola Maria Fioravanti – responsabile anche della Divisione Insurance di– ha approvato i risultati al 31 marzo 2021. Gli stessi riguardano il Gruppo assicurativo Intesa Sanpaolo Vita riferito alle sole società soggette a controllo partecipativo (esclusa pertanto Fideuram Vita, BancAssurance Popolari e Intesa Sanpaolo Insurance Agency) e il Gruppo assicurativo Intesa Sanpaolo Vita riferito alle società soggette a Direzione Unitaria, comprensivo quindi di Fideuram Vita, BancAssurance Popolari e Intesa Sanpaolo Insurance Agency.del Gruppo assicurativo, comprensivo delle società soggette a Direzione Unitaria".Lasi attesta a 4.281,8 milioni di euro che si confronta con 4.136,6 milioni del 31 marzo 2020, evidenziando unda attribuire al +52,8% del comparto Unit linked ed al +5,3% dei prodotti previdenziali che hanno più che compensato il -38,9% dei prodotti tradizionali (il Gruppo assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, riferito alle sole società soggette a controllo partecipativo, evidenzia una produzione lorda vita di 3.108,6 milioni a marzo 2021, rispetto ai 3.250,8 milioni del marzo 2020, con un decremento del 4,4% da attribuire al -38,4% dei prodotti tradizionali, nonostante l’incremento del 54,3% dei prodotti Unit linked e del +2,5% dei prodotti previdenziali).La nuova produzione vita è pari a 4.181,4 milioni che si confronta con 4.053,7 milioni di marzo 2020, con un incremento del 3,2% (il Gruppo assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, riferito alle sole società soggette a controllo partecipativo, evidenzia una nuova produzione vita pari a 3.023 milioni a marzo 2021, rispetto ai 3.184,2 milioni del marzo 2020, con un decremento del 5,1%).I premi del business Protezione sono pari a 380,1 milioni, in crescita dell’8,1% rispetto ai 351,5 milioni rilevati al 31 marzo 2020 considerando i dati riesposti per omogeneità di confronto. Si evidenzia la crescita dei prodotti non-motor del 17,8% (escluse le CPI) sui quali si concentra il Piano d’Impresa 2018-2021. Intesa Sanpaolo RBM Salute al 31 marzo 2021 contribuisce per il 50,9%3 del comparto protezione (al 31 marzo 2020 il contributo è pari al 49,1%).