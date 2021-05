Italia, Eurispes: aumenta difficoltà a pagare mutuo e affitto. Si chiede aiuto alla famiglia

(Teleborsa) - Otto italiani su dieci (79,5%) avvertono un(netto 54,4% o in parte 25,1%)negli ultimi dodici mesi. L'11,6% ritiene che la situazione sia rimasta stabile, mentre solo il 3,8% indica un leggero (2,9%) o un netto (0,9%) miglioramento. Sono i dati che emergono dal, giunto quest'anno alla 33a edizione, e che fotografa la situazione degli italiani dopo dodici mesi di pandemia.Rispetto al passato sono diminuite le famiglie che devono utilizzare i risparmi per arrivare a fine mese (37,1%, il massimo si è raggiunto proprio lo scorso anno con il 47,7%) e aumentate quelle che dichiarano di arrivare senza grandi difficoltà a fine mese (44,3%, superato solo nel 2017 con il 51,7%) e di riuscire a risparmiare (27,6%): tutti segnali positivi se non ci fosse la tendenza opposta per quanto riguarda l'incremento di quelle che hanno. Aumentano di poco le percentuali di quanti faticano a pagare le spese mediche (24,1%; +1,8%) e a pagare le utenze domestiche (27%; +1,1%).Il 28,5% dei cittadini afferma di essere dovuto ricorrere al, ma solo il 14,8% ha chiesto aiuto ad amici, colleghi o altri parenti. Il 15,1% ha fatto richiesta di un prestito bancario e quasi il doppio ha effettuato acquisti rateizzando il pagamento (28,7%). Circa un decimo del campione ha messo in atto i seguenti comportamenti: chiedere soldi in prestito a privati (non amici/parenti) non potendo accedere a prestiti bancari (9,4%); tornare a vivere nella casa della famiglia d’origine o dai suoceri (10%); vendere/perdere dei beni (11,4%); ritardi nel saldo del conto presso commercianti/artigiani (11,8%). Sono di più invece gli intervistati che hanno(22,4%) e che sono stati in arretrato con le rate del condominio (18%). Per quanto riguarda particolari situazioni lavorative, sono molto simili tra loro le percentuali di quanti hanno accettato di lavorare senza contratto (15,4%) e hanno svolto più di un lavoro contemporaneamente (15,1%)."Se, come tutti affermano, il nodo centrale è quello di far ripartire la crescita e rianimare i consumi interni - commenta il presidente dell'Eurispes,- dobbiamo avere la consapevolezza che ciò non potrà avvenire se non attraverso una, dalle start up giovanili, agli investimenti diretti al Sud, al reinserimento nella filiera produttiva dei territori dell’Appennino grazie alla diffusione della banda larga e via dicendo".Tra chi ha accusato di più la pandemia ci sono i, a cui il rapporto dedica uno dei sei macro-capitoli, che hanno dovuto affrontare una istruzione online prolungata, stress da isolamento, perdita di lavoro e di reddito e una serie di altri problemi legati a pesanti condizioni di incertezza e precarietà diffuse. Nell'indagine di Eurispes il primo elemento che emerge è una sorta di "" espressa dai giovani italiani. Quasi tutti i valori, ai quali nel recente passato i giovani davano importanza rispetto al sistema dei valori dominanti, hanno registrato un calo sostanziale. Il massimo degrado si osserva nella serie dei valori etici, sottolinea il report. Un netto crollo è registrato per voci come "una vita onesta" (-22,5%), "il rispetto della legge" (-21,2%), "seguire ideali, princìpi" (-19,4%), "indipendenza personale, libertà" (-19%) e "l'istruzione" (-20,8%).L’82,1% dei giovani italiani dichiara espressamente die ritiene che l’età ottimale per questo cambio di vita sia di 23,7 anni (valore medio). Soltanto il 17,9% dei giovani vuole continuare a vivere con i propri genitori. Tra i più poveri, un terzo dei giovani non vuole lasciare i genitori. La scelta dei giovani di voler rimanere in famiglia è pari al 24,6% tra le famiglie a basso reddito, al 18,3% nelle famiglie a reddito medio, al 13,8% nelle famiglie con reddito elevato. Tra le indicate privazioni nel 2020, a causa della scarsa disponibilità di denaro, l’impossibilità di godere di un periodo diriguarda il 44,3%. Molto preoccupanti sono le risposte di quasi un quarto degli intervistati che hanno cessato di acquistarerealmente necessari alla famiglia (23,8%) e di pagare le(22,7%).