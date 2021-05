Mondadori rivede al rialzo stime 2021. Perdita dimezzata in primo trimestre

Mondadori

(Teleborsa) - Iconsolidati disi sono attestati a 144,8 milioni di euro nel primo trimestre dell'anno, in incremento del 7% rispetto ai 135,3 milioni di euro dell'esercizio precedente, grazie in particolare alla significativa crescita dell'area Libro. Ladjusted è positivo per 1,1 milioni di euro, in miglioramento di 4,1 milioni di euro rispetto ai primi tre mesi del 2020. Ildel gruppo, dopo la quota di pertinenza di terzi, è negativo per 10,2 milioni di euro, in significativo recupero dai -19,1 milioni di euro dei primi tre mesi dell'anno scorso."Nel primo trimestre il gruppo Mondadori ha registrato un significativo incremento della redditività determinato, da un lato, dalla crescita double digit dei ricavi dell'area Libri, dall’altro, dalla prosecuzione delle azioni di, in particolare nelle aree Media e Retail - ha dichiaratodel gruppo Mondadori - Questi risultati si inseriscono in un avvio d’anno caratterizzato da uno straordinario dinamismo del mercato librario, supportato dalla maggiore propensione alla lettura manifestata dagli italiani durante i mesi di pandemia".Laante IFRS16 al 31 marzo 2021 si attesta a -47,9 milioni di euro, in contrazione di circa 50 milioni di euro rispetto ai -96,9 milioni di euro del 31 marzo 2020, per effetto della robusta generazione di cassa ordinaria registrata negli ultimi 12 mesi, pari a 60,4 milioni di euro, sottolinea il gruppo editoriale.Mondadori ha. I ricavi attesi per l'esercizio 2021 mostrano una leggera crescita (low single-digit). La marginalità a livello consolidato è attesa collocarsi nella parte alta del range precedentemente comunicato (11%-12%), ovvero nell'intorno del 12% dei ricavi. Il risultato netto dell'esercizio 2021 è confermato in forte crescita.