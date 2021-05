ON, incentivo per giovani e donne: domande dal 19 maggio

(Teleborsa) - Nei giorni scorsi, intervenendo al, era stato proprio il Presidente del Consiglio Draghi a parlare di mercato del lavoro ingiusto che penalizza, in particolare, giovani e donne. "Nell’, né frequenta un corso di istruzione o di formazione. In Italia – ha detto il Premier – siamo vicini a uno su quattro. Il divario nel tasso di occupazione tra uomini e donne nell’UE si attesta a 11,3 punti percentuali. In Italia è quasi il doppio. Un terzo della popolazione italiana vive nelle Regioni del Sud, ma la sua quota di occupazione totale è solo di un quarto".Ovviamente, "loprovocato dal Covid-19 ha reso iin Italia e in Europa "ancora più profondi. Così come durante la Grande Recessione e la crisi del debito sovrano in Europa,Questehanno profondeMa svelano anche evidenti carenze istituzionali e giuridiche", ha sottolineato.Proprio nell’ottica di sostenere, è stato pensato l’incentivomesso a punto dal Ministero dello Sviluppo economico e gestito daI fondi servono per realizzare nuove iniziative o sviluppare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.Tra le principaliche interessano l’incentivo, l’ampliamento della platea dei potenziali beneficiari: possono, infatti, presentare la domanda di finanziamento non più solo le imprese costituite entro 12 mesi dalla firma del contratto, ma quelle costituite entro i 60 mesi precedenti, con regole e modalità differenti a seconda si tratti di imprese nate da zero (imprese in via di costituzione) aSarà possibiledalalle 15. Non sono previste graduatorie: levengono esaminate in base all’ordine di arrivo, fino a esaurimento fondi: