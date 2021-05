Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche avanza a 33.975 punti (+1,15%), bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 4.103 punti (+1,10%). Poco sopra la parità il(+0,53%); sulla stessa linea, in rialzo l'(+0,98%).Rispetto all'apertura di seduta si è rafforzato ila Wall Street, che ieri aveva registrato la terza seduta consecutiva in caduta e il peggior ribasso da gennaio, sul crescente allarmismo di un possibile(in particolar modo a causa dell'aumento dell'inflazione).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,80%),(+1,67%) e(+1,52%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,51%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,58%),(+2,33%),(+1,97%) e(+1,91%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,70%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,92%.Tra i(+4,43%),(+4,23%),(+2,72%) e(+2,37%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,38%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,09 punti percentuali.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,87%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,86%.