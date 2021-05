SACE, al via gli incontri di Industry Edu-Lab

(Teleborsa) - Agroalimentare, Green Economy, Elettronica, Costruzioni e Infrastrutture, Chimico e Farmaceutico, Moda e Arredo, Automotive: questi i settori protagonisti degli, i nuovi laboratori formativi lanciati daper supportare la ripartenza delle filiere italiane mediante attività di best practice sharing, formazione peer-to-peer e coaching specialistico."Ancora una volta SACE punta su uninnovativo, che pone al centro le esigenze delle imprese offrendo un’occasione di confronto, aggiornamento e approfondimento con l’obiettivo di promuovere sinergie di, rafforzare la conoscenza di soluzioni assicurativo-finanziarie per la ripartenza, affiancare le aziende nell’identificazione di strategie innovative e sostenibili di crescita, trasmettere consapevolezza su nuove opportunità di business in Italia e all’estero", si legge in una nota che ha accompagnato il lancio dell'iniziativa.Ilè articolato in sette tappe, divise in settori strategici per la ripartenza economica del Paese: Agroalimentare (17 giugno); Green Economy (23 giugno); Elettronica (8 luglio); Costruzioni e Infrastrutture (23 settembre); Chimico e Farmaceutico (29 settembre); Moda e Arredo (30 settembre); Automotive (14 ottobre).Laa ogni incontro, aperta a un numero limitato di aziende, prevede due fasi. Ad una prima formazione frontale su temi specifici, con attività di co-working e l’intervento di esperti del mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale, segue una seconda fase di follow-up operativo con referenti SACE, per approfondire le proprie esigenze aziendali ed intercettare nuove opportunità di business.