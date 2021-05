Salcef, balzo di ricavi e utile in primo trimestre 2021

Salcef Group

(Teleborsa) -, quotato sull'MTA e attivo nella manutenzione e costruzione di infrastrutture ferroviarie, ha registrato unnel primo trimestre 2021, con le entrate passate da 67,8 a 93,4 milioni di euro. L'aumento, sottolinea la società, è dovuto principalmente alla crescita delle attività core, all'acquisizione di Delta Railroad Construction avvenuta a settembre 2020 e dall'impatto negativo sulla produzione del primo trimestre 2020 a causa della pandemia.L'del primo trimestre si attesta a 21,2 milioni di euro rispetto ai 17,1 milioni di euro dello stesso periodo del 2020 (+23,8%). L'adjusted cresce nel trimestre del 41,5%, raggiungendo i 11,6 milioni di euro, mentre laal 31 marzo 2021 - adjusted con l'esclusione delle passività finanziarie relative alla categoria dei "warrant in compendio e integrativi" - è positiva per 59,7 milioni di euro, con una crescita di quasi 40 milioni rispetto ai 20 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2020.Ilal 31 marzo 2021 è pari a 567 milioni di euro ed è pressoché totalmente riconducibile alle Business Unit operative core del Gruppo, ed in particolare a Track and Light Civil Works per circa il 61% ed Energy per circa il 34%. Tale portafoglio ordini garantisce una visibility di oltre 20 mesi, pari a circa. In parziale attuazione dell'autorizzazione approvata dall'assemblea degli azionisti del 29 aprile 2021 il CdA ha deliberato di dare avvio al programma di