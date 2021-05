Seduta molto negativa per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari (-2,65%)

comparto del commercio in Italia

comparto vendite al dettaglio europeo

FTSE Italia Retail

indice EURO STOXX Retail

Ftse SmallCap

Unieuro

Cellularline

Ivs Group

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa delIlha aperto la giornata a quota 138.273,5 con una perdita di 3.689,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 736, dopo una partenza a 737.Tra le azioni del, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,44% sui valori precedenti.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,31%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,00%.