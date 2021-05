Superlega, conflitto sbarca a Corte giustizia UE

(Teleborsa) - Arriva fino allala querelle che ha tenuto banco nei giorni scorsi traSecondo quanto riferisce il sito spagnolo Confilegal, ilha sollevato una questione pregiudiziale dinanzi ai giudici comunitari, chiedendo se, minacciando i clube calciatori di sanzioni, fino all'esclusione dalle competizioni nazionali e internazionali,abbiano abusato della loroNello specifico, ladovrà, dunque, stabilire se ilsulsia compatibile con ilDi Superlega si parlava da diverso tempo ma l'ufficialità è arrivata lo scorsoquando, intorno alla mezzanotte, dodici club europei di calcio hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, provocando un vero e proprio, rischiando di mandare in tilt tutto il sistema. Pericolo scampato in 48 ore, visto che il progetto è immediatamente naufragato. Nell'occasione, infatti, non si era fatta attendere lahe in un comunicato congiunto con Leghe e Federazioni di Italia, Spagna e Inghilterra (al momento club francesi e tedeschi non hanno aderito) parlando di “cinico progetto che va fermato”, aveva minacciato di espellere dai tornei nazionali e dalle coppe chi avrebbe aderito alla Superlega, vietando ai calciatori impegnati di giocare con le Nazionali e citando in giudizio per