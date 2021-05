Vendite per i mercati europei, Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso. A pesare sul sentiment degli investitori contribuisce il dato sull'inflazione USA che sta alimentando i timori di nuove mosse da parte della Federal Reserve.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05%. L'è sostanzialmente stabile su 1.815 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 64,32 dollari per barile, con un ribasso del 2,66%.Balza in alto lo, posizionandosi a +113 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,03%.preda dei venditori, con un decremento dell'1,36%, pessima performance per, che registra un ribasso del 2,03%, e si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,05%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,49% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 26.386 punti.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+2,61%).Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,15%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,00%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,80%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,58%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,37%.In caduta libera, che affonda del 2,36%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,74%),(+3,39%),(+2,08%) e(+1,44%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,57%.Pesante, che segna una discesa di ben -4 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,04%.Sensibili perdite per, in calo del 2,53%.