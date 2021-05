Wizz Air cresce ancora in Italia. Michalopoulos: "Puntiamo al raddoppio della presenza"

Wizz Air

(Teleborsa) -aggiunge una nin Italia, a, annunciando tantissimi, tutti serviti da velivoli di ultima generazione. Un altro step verso l'obiettivo del raddoppio della presenza nel Bel Paese. Ne ha parlato, Chief Commercial Officer Wizz Air, in una intervista rilasciata a Teleborsa."Oggi abbiamo annunciato la nostra quinta base in Italia, quella di Roma Fiumicino, con quattro macchine basate e 32 nuove rotte. Così facendo diventiamo il terzo vettore sullo scalo di Roma Fiumicino"."E poi nuove destinazioni turistiche: per le isole greche ed anche per le Canarie - Fuerte Ventura e Tenerife - per l'Algarve al Sud del Portogallo e verso Turchia, Cipro, Egitto, verso Sharm-el-Sheikh e lHurghada. Una varietà di nuove rotte verso il mare, dunque, ma anche verso Londra, Eindhoven in Olanda, Praga e Tallin. Una grande e ampia scelta di nuove rotte a tariffe convenienti da parte di Wizzair"."La nostra base di Roma Fiumicino sarà servita con macchine Airbus A321-neo, che sono macchine di ultima generazione. A differenza di altre compagnie, grazie al forte bilancio, Wizz Air ha continuato ad investire nel rinnovamento della flotta"."Questo è molto importante sotto diversi aspetti: da un punto di vista economico c'è un costo inferiore del 20% rispetto alla vecchia generazione, che possiamo trasferire ai passeggeri offrendo tariffe più basse; dal punto di vista ecologico ci sono emissioni di CO2 inferiori di quasi il 50% ed un vantaggio anche dal lato rumore per i residenti vicino agli aeroporti"."Siamo nati nel 2004 e, nell'ultimo anno, abbiamo realizzato una forte espansione in Italia. Siamo una compagnia che ha 138 aeromobili ed è fra le prime quotate in Europa. Nei prossimi tre anni il nostro obiettivo è di raddoppiare la nostra presenza in Italia.