Banca Generali in rialzo dopo risultati e pioggia giudizi positivi analisti

Banca Generali

(Teleborsa) - Buona performance oggi per, che scambia in Borsa in rialzo dello 0,81%. Il titolo beneficia degli ottimi risultati presentati questa settimana dalla banca del Gruppo Generali, che hanno evidenziato una forte crescita dell'utile netto del 71,3% a 135,4 milioni di euro.Risultati che hanno fruttato a Banca Generali una pioggia di giudizi positivi da parte degli analisti. In particolare Barclays valuta il titolo come Outperform con target price a 41 euro, Intermonte conferma l’Outperform con target price a 35 euro. Equita e Cheuvreux indicano invece un Hold con target price a 34 euro.A livello operativo, la struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo, costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 32,48 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 32,15. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 32,01.