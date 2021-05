Banca Ifis premiata da risultati trimestre. Mediobanca alza TP a 12 euro

Banca Ifis

(Teleborsa) - Tira il fiato stamattinaa Piazza Affari, dopo l'exploit della vigilia, sull'onda della presentazione dei solidi risultati del trimestre. Le azioni questa mattina limano uno 0,4%, ma lafa segnare un importanteProprio alla luce dei positivi risultati del trimestre,dagli 11 euro indicati in precedenza, confermando unl sul titolo.Gli analisti di Mediobanca, in particolare, sottolineano che iln "sembra avere già unadella banca e delle sue potenzialità" e che "dalla conference sono emerse alcune". "A nostro avviso Banca Ifis è ben posizionata per buttarsi alle spalle il recente periodo difficile e riavviare una fase di crescita positiva. Mentre il capitale può ancora rappresentare un limite alle ambizioni di crescita della banca, vediamo l'imminente presentazione deper il titolo".Allo stato attuale lo scenario di breve di Banca Ifis rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 12,66 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12,35. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 12,97.