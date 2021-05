Borsa New York chiude in deciso rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street termina la sessione in rialzo, grazie alle rassicurazioni giunte dal alcuni membri della Fed, che hanno allentato le preoccupazioni sulla risalita dell'inflazione. Ilavanza a 34.021 punti, spezzando la serie negativa iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea l', che termina la giornata a 4.113 punti. In denaro il(+0,83%); con analoga direzione, buona la prestazione dell'(+1,14%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,90%),(+1,87%) e(+1,79%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,35%.Al top tra i(+2,72%),(+2,64%),(+2,58%) e(+2,21%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,70%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,69%.Tra i(+4,85%),(+4,39%),(+3,49%) e(+3,22%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,09%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,18%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,93%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,84%.