Covid, Corte dei Conti boccia finanziamento vaccino Reithera

(Teleborsa) - Labloccando il cofinanziamento da parte diIl decreto prevedeva un. Ma il, durato oltre due mesi, per sostenere la produzione del vaccino ReiThera presso lonon è andato a buon fine."In data 1 marzo 2021 – spiega la Corte in una nota – è pervenuto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti il decreto di all'approvazione dell'Accordo di sviluppo sottoscritto in data 17 febbraio 2021 dal, dae dallavolto a sostenere il programma di sviluppo industriale da realizzare presso lo stabilimento produttivo sito in Castel Romano". In particolare, ricorda la Corte, il programma è costituito da un progetto di investimento produttivo, finalizzato all'ampliamento dello stabilimento produttivo di Castel Romano, e da unIl decreto prevedeva di mettere a disposizione per il finanziamento degli investimentie il resto come finanziamento a fondo agevolato (su un totale complessivo pari ad 80 milioni previsto dal decreto Rilancio). "In esito all'attività istruttoria, in data 8 aprile 2021, – si legge nella nota – è stato formulato rilievo da parte del competente Ufficio di controllo della Corte. L'Amministrazione ha riscontrato tale rilievo, fornendo i richiesti chiarimenti, in data 21 aprile 2021".Successivamente "in data 4 maggio 2021, l'Ufficio del controllo ritenendo che le risposte fornite dal'’Amministrazione non fossero idonee a superare le osservazioni formulate nel rilievo, – sottolinea la Corte – ha deferito la questione all'esame del Collegio della Sezione centrale controllo di legittimità. A conclusione dell'adunanza, in data 11 maggio 2021,. L'atto non è stato, quindi, ammesso a registrazione".