ERG rivede al rialzo guidance 2021 dopo 1° trimestre solido

ERG

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre con undi euro, in aumento rispetto ai 53 milioni del al primo trimestre 2020.adjusted sono pari a 280 milioni, in aumento di 3 milioni rispetto al primo trimestre 2020 (277 milioni) principalmente a seguito delle maggiori produzioni dell’idroelettrico e dell’incremento del valore unitario dell’incentivo in Italia. Iladjusted, al netto degli special item, si attesta a 161 milioni, in aumento di 4 milioni rispetto ai 156 milioni registrati nel primo trimestre 2020. Iladjusted è stato pari a 93 milioni (82 milioni nel primo trimestre 2020). L’indebitamento finanziario netto adjusted risulta pari a 1.316 milioni, in diminuzione (123 milioni) rispetto al 31 dicembre 2020 (1.439 milioni)."Il 2021 parte bene, con risultati superiori alle attese ed in crescita rispetto allo scorso anno grazie ad un’ottima performance dell’idroelettrico", sottolinea l'Amministratore delegato, aggiungendo "bene anche i risultati dell’eolico in Italia, più debole l’eolico all’estero. Solare in linea. Il termoelettrico, lo sapevamo, risente della fine dei certificati bianchi"."Questa buona partenza ci permette di rivedere al rialzo il margine operativo lordo per l’anno ora atteso fra i 490 e i 510 milioni di euro. Siamo particolarmente soddisfatti per i recenti sviluppi in Svezia"., ritoccando di 10 milioni di euro la previsione del margine operativo lordo, in un intervallo ora compreso tra 490-510 milioni, e di 50 milioni la stima degli investimenti nell’intervallo ora compreso tra 285-325 milioni, per includere l’acquisizione in Svezia. L'indebitamento finanziario netto è stato rivisto in aumento di 40 milioni rispetto alla previsione precedente, tra i 1.390 e i 1.490 milioni di euro.