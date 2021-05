Exprivia, risultati in forte crescita nel 1° trimestre

Exprivia

(Teleborsa) -chiude il 1° trimestre con undi euro, in crescita del 144,6% rispetto a 1 milione del primo trimestre 2020.si attestano a 40,9 milioni, in crescita del 5,4% rispetto ai 38,8 milioni del primo trimestre 2020, mentresegna una crescita del 46% a 4,7 milioni rispetto ai 3,2 milioni precedenti.si porta a euro 3,1 milioni, in crescita del 76,2% rispetto ai 1,7 milioni del 2020.pari a -40,5 milioni di euro rispetto ai -40,3 milioni del 31 dicembre 2020 e -53,1 milioni del 31 marzo 2020.