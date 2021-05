Unipol e UnipolSai annunciano risultati in crescita nel 1° trimestre

Gruppo Unipol

BPER

UnipolSai

(Teleborsa) - Risultati trimestrali in forte crescita per il Gruppo Unipol e per UnipolSai, che beneficiano dell'ottimo andamento della raccolta e degli effetti del consolidamento del BPER.Ilha chiuso il 1° trimestre con udi euro, quasi triplicato rispetto ai 134 milioni al 31 marzo 2020. Escludendo ilderivante dal(circa 119 milioni di euro), il risultato netto sarebbe pari a 242 milioni di euro.Il patrimonio netto consolidato ammonta, al 31 marzo 2021, a 9.951 milioni di euro (9.525 milioni al 31 dicembre 2020). Resta elevato il, pur calandodal 216%di fine 2020. La riduzione è in gran parte dovuta all’incremento del requisito di capitale di gruppo, relativo agli effetti derivanti dall’acquisizione del ramo d’azienda ex-UBI da parte di BPER.Nello stesso periodo la controllata assicurativaha riportato undi euro, in forte aumento rispetto ai 171 milioni al 31 marzo 2020.Ladiretta assicurativa è salita adi cui 1,9 miliardi il ramoe 1,3 miliardi il ramoCombined ratio netto riassicurazione all’89,1% (92% al 31 marzo 2020).Il patrimonio netto consolidato ammonta, al 31 marzo 2021, a 8.470 milioni di euro (8.144 milioni al 31 dicembre 2020). Il(era al 318%) e quello consolidato al 277% (da 281%).