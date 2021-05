Air France collega Pisa e Parigi nei mesi estivi

Air Franca-KLM

(Teleborsa) - Dal 5 luglio al 29 agosto,l’aeroporto Galileo Galilei diCharles de Gaulle. Il nuovo collegamento sarà operato ilcon un Airbus A318 con una capacità di 131 posti.Anche per i voli su questa tratta vale quanto previsto dalla politica commerciale ci Air France, che offreper tutti i viaggi. I clienti possono quindi modificare la prenotazione gratuitamente o ottenere un credito rimborsabile se non desiderano più viaggiare.Se il volo viene cancellato dalla compagnia aerea, il cliente può scegliere di posticipare il viaggio, richiedere il rimborso completo del biglietto o ricevere un voucher di credito, anch'esso rimborsabile se non utilizzato.