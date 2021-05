AT&T pronta allo spin-off della divisione media: sarà fusa con Discovery

AT&T

Discovery

Netflix

Apple

Verizon

Apollo Global Management

T-Mobile

(Teleborsa) - La società di telecomunicazioni statunitenseè pronta allo, WarnerMedia, con l'obiettivo di fonderla cone creare una nuova entità in grado di competere con gli altri colossi dello streaming come. Le trattative tra le due società valutano la divisione circa(debito incluso) e un annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nelle prossime ore, o comunque entro la fine della settimana, secondo quanto riporta Bloomberg.Attraverso WarnerMedia, AT&T possiede brand di successo dell'intrattenimento e dell'informazione statunitense come. Discovery, che sta tentando di conquistare spazio nel campo dello streaming con la piattaforma Discovery+, controlla invece reti comeLa vendita segnala un sostanziale fallimento degli sforzi di AT&T nel campo dei media eLa società aveva infatti acquistato i brand media per 85 miliardi di dollari meno di tre anni fa. AT&T si concentrerà ora sulle forniture di banda larga e nel campo delle telecomunicazioni, dove è impegnata nello sviluppo dell'. L'operazione ha una ratio simile a quella che aveva portato vendere la propria divisione media (che comprende i brand Yahoo e AOL) al fondo di private equityper 5 miliardi di dollari a inizio mese.Un altro motivo dietro l'operazione è l'raggiunto da AT&T, secondo quanto ricostruito da Bloomberg. AT&T è infatti diventata una delle società più indebitate al mondo dopo un gran numero di acquisizioni e dopo una una recente asta per le frequenze USA. AT&T è stata il secondo miglior offerente nella(utili alle future reti 5G) da parte della Federal Communications Commission, impegnando 23 miliardi di dollari. Verizon, il miglior offerente, ha accettato di pagare 45 miliardi di dollari,, il terzo, oltre 9 miliardi di dollari.