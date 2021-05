DBA Group, nuovo accordo quadro in Slovenia

DBA Group

(Teleborsa) -, società italiana di consulenza tecnologica, specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture comunica che la controllata Unistar LC, ha ricevuto l'incarico dalper la fornitura e la manutenzione in accordo quadro di ICT personal devices ad alta efficienza energetica.L’incarico è stato ricevuto dal Il Ministero della Pubblica Amministrazione Sloveno, sulla base della decisione del governo dellaRepubblica Slovena e secondo il regolamento sugli appalti congiunti del Governo della Repubblica Slovena, mediante una procedura aperta per l'aggiudicazione di appalti congiunti.Ilè di Euro 3.228.190 ed impegnerà Unistar LC sia per le attività di fornitura che per le attività di manutenzione per i prossimi 36 mesi. L’attività prevista nel Piano Industriale, presenta una marginalità attesa in linea con quanto ipotizzato per l’Area Strategica di Affari di riferimento.