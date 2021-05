Future USA negativi aspettando Opening Bell

AT&T

(Teleborsa) - Dopo la chiusura in positivo di venerdì, l'andamento dei future USA indica che la seduta odierna del. Tra le altre cose, gli investitori attendono la pubblicazione, che avverrà mercoledì, deidella sua ultima riunione: saranno studiati attentamente per scorgere nuovi indizi sul pensiero dei funzionari della Federal Reserve sull'aumento dell'inflazione.Il contratto sulè in ribasso dello 0,45% a 34.163 punti, mentre quello sullolascia sul terreno lo 0,42% a 4.151 punti. Il derivato sulè invece il peggiore, registrando un ribasso dello 0,55% a 13.311 punti.Intanto, lasta volgendo al termine: oltre il 90% delle società dell'S&P 500 ha diffuso i risultati del primo trimestre. Un focus della seduta odierna sarà sulladella divisione media dicon ufficializzata nelle scorse ore . Entrambe le società sono in rialzo nel pre-market.