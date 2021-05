LATI, finanziamento da 7,5 milioni da UniCredit con garanzia SACE

UniCredit

(Teleborsa) - LATI Industria Termoplastici, società varesina attiva nel comparto gomma e plastica, ha ricevuto undae garantito da SACE tramite Garanzia Italia. Il finanziamento, il, è caratterizzato dall'applicazione di un meccanismo che prevede la riduzione del tasso di interesse al borrower che verrà applicato alle linee ESG-linked con una pricing grid in funzione delle future certificazioni del rating ESG e della presenza di rating ESG certificato Ecovadis.Il financing package, spiega una nota, è composto da un finanziamento bilaterale a 6 anni pari a 6,250 milioni di euro, assistito da Garanzia Italia di SACE dedicata alle Mid Cap, destinato adi LATI Spa e da un finanziamento bilaterale chirografario pari a 1,250 milioni di euro.LATI, fondata nel 1945 a Vedano Olona dalla famiglia Conterno, è oggi uno dei principali produttori diche trovano impiego principalmente nel settore elettrico, elettrodomestico, industriale e dei trasporti. La società ha realizzato nel 2020 vendite pari a 130,9 milioni di euro, con un EBITDA di 17,3 milioni di euro e un utile di 9,7 milioni di euro."Il sistema bancario ci conferma che la sostenibilità premia! Non solo orienta i consumi e attira i talenti, ma attrae anche i capitali - ha affermatoIndustria Termoplastica - Grazie a questo finanziamento LATI continuerà a investire in Italia in automazione, digitalizzazione e riqualificazione energetica dei propri siti, con un impegno costante verso lo sviluppo sostenibile"."Attraverso Garanzia Italia SACE favorisce la liquidità necessaria a guardare al futuro con maggiore ottimismo per un'auspicata ripartenza - ha dichiarato- Siamo lieti di essere al fianco di un'azienda come LATI che fa di sostenibilità, ambiente e innovazione i driver della propria crescita, anche a beneficio dei suoi principali stakeholder"."Siamo particolarmente fieri di aver messo a disposizione questo finanziamento con componente tasso ESG-linked a LATI Industria Termoplastici - ha dichiarato- Mi piace inoltre sottolineare la duplice natura di UniCredit quale banca commerciale, con rapporti solidi e radicati con i principali stakeholder del territorio e con un'attenzione particolare alla sostenibilità".