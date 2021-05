Piazza Affari regina d'Europa

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Unipol

Hera

DiaSorin

Italgas

Atlantia

Fineco

Leonardo

Exor

FILA

Biesse

Esprinet

SOL

Datalogic

Mediaset

Mutuionline

Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Si chiude a due velocità la seduta finanziarie per le principali borse del Vecchio Continente che hanno seguito l'andamento debole e prudente mostrato dal mercato americano. Più decisa la direzione di Piazza Affari che termina in territorio positivo. Da un lato restano le preoccupazioni per lain alcune parti dell'Asia, dall'altro l'attenzione degli investitori rimane alta per l', dopo il dato USA della scorsa settimana.Sul mercato valutario, nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,215. L', in aumento (+1,18%), raggiunge 1.865,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,06%, a 66,06 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +118 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,06%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,28%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,39% a 24.863 punti, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 27.220 punti.di Milano, troviamo(+2,59%),(+2,35%),(+2,07%) e(+2,06%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,02%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,59%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,92%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,73%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,64%),(+5,68%),(+4,12%) e(+3,83%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,85%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,21%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,94%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,81%.