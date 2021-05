Progetto "Protezione e Sport" avanti con il campione di rugby Maxime Mbanda

(Teleborsa) - Secondo appuntamento mercoledì 19 maggio con il Progetto "Protezione e Sport", un ciclo esclusivo di interviste a campioni italiani di varie discipline sportive, trasmesso in diretta live streaming da Area X, lo spazio innovativo ed esperienziale di Intesa Sanpaolo Assicura in Via San Francesco d’Assisi a Torino."Area X non è uno spazio commerciale, ma un luogo di educazione ed intrattenimento che veicola principalmente un messaggio: con le giuste protezioni si può andare lontano", sottolinea Alessandro Scarfò, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Assicura, spiegando che l'obiettivo è "contribuire a creare una crescente consapevolezza sul tema della Protezione" anche attraverso le esperienze degli atleti e la capacità di "guardare ai propri obbiettivi in ottica di lungo periodo".Partito a aprile 2021, il progetto prevede 8 incontri trasmessi in diretta sul sito www.ansa.it e successivamente disponibili sul sito del Gruppo Intesa Sanpaolo. vIn questo secondo appuntamento il giornalista sportivo Massimo Caputi incontrerà Maxime Mbanda, uno dei cardini della nostra nazionale di rugby.