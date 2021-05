Scambi al rialzo per Generali. Focus su CdA

Leone di Trieste

(Teleborsa) - Amplia il margine di guadagno il, che scambia in salita dello 0,54% e si attesta a 17,74. Il consiglio di amministrazione di Generali si riunisce oggi perdell'anno, ma è possibile che i consiglieri affrontino anche questioni legate alla governance.Secondo quanto riporta La Repubblica, nei giorni scorsiavrebbe contattato i consiglieri e spedito loro una email, "con l'obiettivo di sottolineare quello che a suo parere non va nelle Generali e chiedere una discussione approfondita sui problemi rilevati". Nell'occasione avrebbe anche ipotizzato: in particolare la creazione di un comitato esecutivo dove un numero ristretto di consiglieri avrebbe un potere decisionale più forte, l’introduzione della figura del direttore generale con deleghe attribuite dallo stesso CdA, un rafforzamento dei poteri del presidente".Va comunque sottolineato che nellaricevuta dai consiglieri per la riunione di oggi, nonostante l'attivismo di Caltagirone sul tema.Operativamente le attese per l'andamento del titolo propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 17,77 e successiva a quota 17,86. Supporto a 17,69.