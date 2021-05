SECO, accordo con Riello UPS per fornitura di servizi di Intelligenza Artificiale

SECO

(Teleborsa) - Riello UPS, business unit di Riello Elettronica, e, azienda quotata sul segmento STAR e attiva nel settore dell'innovazione tecnologica per le soluzioni IoT, hanno siglato un accordo di collaborazione per lo sviluppo di una, la suite integrata di servizi di Intelligenza Artificiale di SECO Mind che raccoglie i dati sul campo, li trasferisce sul Cloud e li analizza in real time, restituendo informazioni utili ai processi di business."SECO Mind, grazie a Clea, supporterà Riello UPS nel fornire una nuova generazione di servizi digitali fortemente innovativi per i loro UPS, accessibili a utenti business e privati - ha dichiarato- Siamo entusiasti di lavorare insieme a un leader di mercato e affiancarlo nel consolidamento della sua posizione in uno scenario in cui IoT ed Intelligenza Artificiale stanno diventando un must per ogni azienda"."Riello UPS, grazie a Clea di SECO Mind, fornirà una nuova generazione di servizi digitali fortemente innovativi per i propri UPS tramite Riello Connect, accessibile sia a utenti business che privati - ha dichiarato- Siamo entusiasti di lavorare insieme a un partner tecnologico come SECO leader nel settore IoT ed Intelligenza Artificiale, tecnologie che stanno diventando un valore aggiunto tangibile per ogni azienda che voglia riconoscersi per l'innovazione tecnologica".