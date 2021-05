Amazon punta ad acquistare la Metro-Goldwyn-Mayer per 9 miliardi di dollari

Amazon

(Teleborsa) -starebbe trattando per acquisire la, storica compagnia privata di cineproduzione degli Stati Uniti, per circadi dollari. L'operazione ha l'obiettivo di migliorare e incrementare l'offerta del servizio di streaming, secondo quanto riportato dai media USA Information e Variety.Secondo quest'ultimo, l'offerta di Amazon per MGM è gestita da, vicepresidente senior di Amazon Studios e Prime Video, che starebbe trattando direttamente con il presidente della MGM. Nonostante la produzione di film rimasti della storia come Il dottor Zivago, Quella sporca dozzina e 2001: Odissea nello spazio, dagli anni '60 la società ha cominciato ad avere problemi finanziari, che le hanno fatto cambiare svariati proprietari negli ultimi cinquanta anni.