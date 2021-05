Banca MPS, +7% a Piazza Affari mentre prende quota la soluzione spezzatino

Banca MPS

UniCredit

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in%, attestandosi a 1,282. L'Istituto di Rocca Salimbeni scambia ai massimi da metà febbraio, risultando il migliore del FTSE Italia Mid Cap. A spingere il titolo sono sempre le indiscrezioni di undalla banca senese grazie a unodelle sue attività.Nello scorso fine settimana l'AD del, Bernardo Mattarella, ha parlato della possibilità didi Banca MPS. "Noi abbiamo il mandato di concentrarci sul sistema creditizio e finanziario del Mezzogiorno e, qualora ci fosse bisogno, non potremmo non fare la nostra parte nell'ambito di un progetto industrialmente sostenibile con logiche, criteri e condizioni di mercato", ha detto Mattarella in un'intervista a Repubblica.La soluzione spezzatino prende sempre più quota anche perché il neo-CEO di, nelle sue prime interlocuzioni con il Tesoro avrebbe chiarito che per Unicredit comprarsi tutto il Monte non è una prospettiva desiderabile, facendo scendere le quotazioni della cosiddetta "soluzione strutturale". Ai dirigenti del Tesoro, secondo quanto ha riportato Repubblica, sembra invece che il banchiere romano abbia dato disponibilità a valutare l'Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 1,315 e successiva a 1,41. Supporto a 1,219.