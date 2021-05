Benzina, Federconsumatori: "È ora di dare un taglio a costi con tassazione più sostenibile"

(Teleborsa) - Non si ferma la corsa deiche oggi superano quota 1,60 euro al litro mentre il rifornimento servito arriva anche a costare 1,92 euro al litro. Prezzi che sono ben al di sopra del livello a cui dovrebbero attestarsi. Questo l'allarme lanciato daSecondo i calcoli dell'il prezzo della benzina dovrebbe attestarsi almeno 12 centesimi al di sotto di quello attuale. Il sovrapprezzo applicato, in termini annui, – secondo la Federazione – porterebbe a unA peggiorare la situazione – sottolinea Federconsumatori – contribuisce ilche pesa in maniera eccessiva sui carburanti.Imposta che viene applicata anche sull'accisa: tassando quella che è già una tassa. "Una vera e propria assurdità, – afferma Federconsumatori – dal momento che, come rivela una recente analisi di Unem, il prezzo italiano della benzina al netto delle tasse si attesterebbe al di sotto della media europea di 3-4 centesimi.Al lordo delle tasse, invece, il prezzo italiano della benzina risulta più caro del +26% rispetto ai costi applicati in Europa"."È ora di dare un taglio a questi costi, monitorando sovrapprezzi e speculazioni, ma anche – afferma– ricorrendo ad un sistema di tassazione più sostenibile".