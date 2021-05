Brilla Saipem su trattative per acquisto attività eolico galleggiante di Naval Energies

Saipem

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del. La società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture si attesta a 2,152, risultando una delle migliori del FTSE MIB. A spingere Saipem è la conferma, fornita a Reuters, di aver avviatoper l'acquisizione dell'attività eolico galleggiante di Naval Energies.Naval Energies, parte del gruppo industriale francese (uno dei principali costruttori navali europei nel campo della difesa), ha oltre dieci anni di esperienza nelleOperativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 2,176 e successiva a quota 2,237. Supporto a 2,115.