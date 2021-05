Lavoro, De Lise: necessario valorizzare l’operato dei commercialisti

(Teleborsa) -. Lo afferma, presidente Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, aprendo il webinar "Il cambiamento nel mondo del lavoro: il professionista a supporto della gestione delle persone in azienda"."E' una materia che viene gestita dai professionisti con, eppure al di fuori del nostro segmento sembra non accorgersene nessuno", sottolinea De Lise, aggiungendo "è importante studiare nuove soluzioni per ampliare la competitività delle PMI anche attraverso un proficuo rapporto con Confprofessioni”."Il cambiamento del mondo del lavoro deve essere adeguatamente accompagnato, altrimenti l’Italia rischia di restare indietro", ha evidenziato(Pd), commissione Lavoro della Camera dei Deputati, mettendo l'0accento sui temi importanti come la digitalizzazione, l’inserimento delle donne nel mondo del lavoro ed il tema della casa "sul quale serve un salto di qualità con un sostegno agli affitti o una migliore prospettiva di accesso per i giovani"., presidente della commissione Consulenza del Lavoro e Welfare Aziendale dell’Ungdcec, ha posto l'accento sul cambiamento del mondo, indicando che "c’è bisogno di strumenti più in linea con le loro esigenze". "Le sfide del futuro - ha aggiunto - riguardano l’inserimento dei giovani, il ruolo del professionista a supporto delle aziende, lo smart working, e il fondo nuove competenze che guarda a una nuova visione della formazione"."Per rendere competitivi sul mercato i giovani commercialisti abbiamo messo a punto un’offerta formativa a 360 gradi", ha assicurato, consigliere della Fondazione Centro Studi Ungdcec.Al webinar sono intervenuti anche(ceo Cifarelli Spa e presidente Comagarden),(ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università di Pisa e presidente del gruppo di studio sul lavoro agile presso il Ministero del Lavoro),(presidente Fondoprofessioni)(segretario della commissione Consulenza del Lavoro e Welfare Aziendale) e(componente commissione Consulenza del Lavoro e Welfare Aziendale).