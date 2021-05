Piazza Affari positiva in un'Europa cauta

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. A sostenere l'andamento moderatamente positivo dei Listini europei è la prospettiva di un progressivoanti-Covid in molti Paesi europei.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,50%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 66,42 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +116 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,04%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,38%, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,29% a 24.935 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,29%, portandosi a 27.289 punti.In frazionale progresso il(+0,35%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità il(+0,34%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 2,80%.Svettache segna un importante progresso del 2,51%.Vola, con una marcata risalita del 2,25%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,28%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,68%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,50%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,10%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,89%.Tra i(+7,06%) - che beneficia delle indiscrezioni su un'uscita del Tesoro con una soluzione spezzatino -(+6,83%),(+6,33%) e(+3,09%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,39%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,52%.scende dell'1,14%.Calo deciso per, che segna un -1,02%.