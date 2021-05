Saipem, il CdA nomina i componenti dei Comitati endo-consiliari

Saipem

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha provveduto alla nomina dei Comitati endo-consiliari, che risultano così composti:: Paola Tagliavini, Presidente (Consigliere non esecutivo e indipendente), Roberto Diacetti (Consigliere non esecutivo e indipendente), Paul Schapira (Consigliere non esecutivo e indipendente).Il Comitato possiede nel suo complesso un’adeguata competenza nel settore di attività in cui opera Saipem, funzionale a valutare i relativi rischi; tutti i componenti del Comitato possiedono un’adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, come richiesto dal Codice di Corporate Governance cui Saipem aderisce.: Paul Schapira, Presidente (Consigliere non esecutivo e indipendente), Alessandra Ferone (Consigliere non esecutivo e non indipendente), Paola Tagliavini (Consigliere non esecutivo e indipendente). Tutti i componenti del Comitato possiedono un’adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, come richiesto dal Codice di Corporate Governance cui Saipem aderisce.: Patrizia Giangualano, Presidente (Consigliere non esecutivo e indipendente), Roberto Diacetti (Consigliere non esecutivo e indipendente), Paola Tagliavini (Consigliere non esecutivo e indipendente).: Silvia Merlo, Presidente (Consigliere non esecutivo e indipendente), Patrizia Giangualano (Consigliere non esecutivo e indipendente), Pier Francesco Ragni (Consigliere non esecutivo e non indipendente), Marco Reggiani (Consigliere non esecutivo e non indipendente).