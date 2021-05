Seduta moderatamente positiva in Piazza Affari

FTSE MIB

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee. Intanto l' Eurostat ha confermato che le imprese dell'area dell'euro hanno perso posti di lavoro all'inizio dell'anno dopo che i lockdown hanno spinto l'economia in un'altra recessione: l'indice dell'è sceso dello 0,3% su base trimestrale.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,221. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.866,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,77%, a 66,78 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +117 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,06%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,39%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,44%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,31%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,61% a 25.014 punti, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 27.374 punti.In frazionale progresso il(+0,49%); come pure, poco sopra la parità il(+0,37%).di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,01%.Effervescente, con un progresso del 2,33%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,02%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,63%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,94%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,86%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,80%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,79%.del FTSE MidCap,(+6,17%),(+6,01%),(+4,78%) e(+2,84%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,79%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,60%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,17%.Giornata fiacca per la, che segna un calo dello 0,81%.