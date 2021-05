Solidarietà e sport, "Xsport Challenge" per la Onlus Dynamo Camp

(Teleborsa) - Sostenere la, che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi o croniche, e alle loro famiglie. Con questo obiettivo l'iniziativanata grazie al contributo di, azienda che opera nel settore della salute, vedrà sfidarsiSi tratta dicampione olimpico e mondiale di ginnastica artistica nella specialità degli anelli;, campione olimpico di canoa; Carlton Myers, campione europeo di pallacanestro;, campionessa Italiana ed europea per club e miglior palleggiatrice al mondiale del 1998 nella pallavolo;, campione Italiano nel ciclismo, vincitore di tappe al Giro d'Italia e al Tour de France e della Milano Sanremo;pilota di Formula 1, campione mondiale endurance e Super GT.– testimonial per Pharmaguida del prodotto Xsport, integratore di maltodestrine, ciclodestrine, isomaltulosio, L-Alanina, vitamine e minerali – chiederà a ognuno degli altri atleti di cimentarsi in prove di ginnastica e gli stessi chiederanno a Jury di mettersi alla prova nei loro rispettivi sport. Le sfide, contrassegnate dall'si potranno seguire sia sulla pagina Instagram di Jury Chechi sia su quella di Pharmaguida."È una iniziativa sociale che ci rende orgogliosi, in quanto per noi – afferma– è un piacere sostenere e incoraggiare le attività di Dynamo Camp. Attraverso lo sport abbiamo trovato un modo semplice e allo stesso tempo divertente per regalare un sorriso a tutti quei bambini affetti da gravi patologie e seguiti con passione e preparazione dallo staff di Dynamo Camp".Dynamo Camp organizza attività per i bambini e le loro famiglie, con ipresso le strutture ospedaliere, associazioni di patologia e case famiglia delle principali città italiane. I programmi sono strutturati secondo il modello della, che propone attività di svago e divertimento, ma ha soprattutto l'obiettivo di stimolare le capacità dei bambini, rafforzando al contempo la fiducia in loro stessi.Dal 2007, in 14 anni di attività, Dynamo Camp ha offerto gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a 52mila persone: ai bambini, ai loro famigliari e agli ospiti in condizioni di fragilità personale e sociale. Ha coinvolto e formato 8.099 volontari, 830 persone di staff stagionale, 224 medici e 229 infermieri.