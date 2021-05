Speranza: si apre fase di ripartenza e rinascita

(Teleborsa) - "Si apre una". Lo ha affermato il Ministro della Salute,nel suo intervento all'evento Gli italiani e l'agricoltura al tempo del Covid. 2001-2021, venti anni di multifunzionalità,l'agricoltura dei record da cui ripartire", promosso da Coldiretti sottolineando che "ci sarà da oggi un percorso di riaperture un passo alla volta e con i piedi per terra. Nella stagione che si aprirà dovremo ancora continuare a investire su quello che èsull'agricoltura di qualità e sul Servizio sanitario nazionale universale capace di prendersi cura di tutti"."Ieri c'è stato unin Consiglio dei Ministri, con un percorso graduale, bisogna avere ancora la massima prudenza ma stiamo disegnando un orizzonte che ci porterà fuori dai mesi più difficili, possiamo guardare con", ha proseguito il Ministro. "Oggi abbiamo strumenti che non avevamo nei mesi passati, i vaccini - ha aggiunto. Possiamo disegnare un orizzonte di ripartenza per l'Italia, con prudenza, un passo alla volta, ma ci consentirà di aprire una stagione diversa". Il ministro Speranza ha poi annunciato: "Nei prossimi giornisudiverse da, noi dobbiamo recuperare tanti ritardi, e ho chiesto mezzo miliardo nelper recuperare le"Nella stagione che si aprirà dovremo continuare ad investire sul nostr, come sto provando a fare, perché abbiamo capito quanto conti avere un servizio sanitario universale e capace di prendersi cura di tutti e di non lasciare indietro nessuno", avverte il Ministro che invita a tenere bene a mente "la lezione del Covid" che "ci ha insegnato tanto e non dobbiamo sprecare questa occasione, che significa investire sulla salute, sull'agricoltura, sul Ssn, sulla prevenzione e sulla qualità dell'alimentazione".