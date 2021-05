Superlega, flop progetto ha causato danni d'immagine per 660 milioni

Juventus

(Teleborsa) -, messo in piedi da 12 club calcistici europei, inclusi Milan, Inter e, ha causatoperdi euro ai marchi coinvolti, unendosi allo, che ha causatoalle 50 principali squadre mondiali. Lo rivela il report Football 50 di, una analisi che quantifica il valore del “marchio” delle squadre di calcio.Più in dettaglio, il fallimento del progetto Superlega, da solo, ha causato perdite per 660 milioni ai 12 club coinvolti, pari ad un calo del 6% su anno, che si aggiunge all'impatto Covid, per una. Il danno emerge dalla perdita di forza dei brand coinvolti, calcolato sulla perdita di valore del(BSI), che tiene conto della gestione del marketing, del relativo ritorno di immagine e delle conseguenti business performance.Ad esempio, il, che non ha aderito al progetto, haindice portandosi a 91,9, punti e portandosi, dal 5° posto occupato lo scorso anno.Scalzate cosi Real Madrid al 2° posto, Barcellona al al 4° e Manchester United al 5° posto della classifica dei brand calcistici, dopo aver subito l'impatto SuperLeague.Ilperò si conferma il club con ilpari a 1.276 milioni di euro, pur avendo ceduto il 10% del suo valore. Seguono il Barcellona ed il Manchester United.Fra i club italiani, la, che ha ceduto il 16,4% del suo valore, soprattutto a causa della perdita sul brand. Il club bianconero, pur non rientrando nella top ten mondiale,posizionandosi all'della classifica globale. segue l'Inter che si posiziona al 14° posto, mentre sono molto lontani Milan al 29°, Napoli al 32°,al 39° eal 49° posto.Più in generale i club italiani hanno perso il loto peso nella classifica mondiale, arrivando all'8% dal 10% dello scorso anno, mentre i club inglesi pesano per il 43%, quelli spagnoli il 20% e quelli tedeschi il 19%. Più giù le squadre francesi che valgono appena il 6% del totale.