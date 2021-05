Usa, Biden lancia la rivoluzione fiscale

(Teleborsa) - Il Presidente americanoha annunciato che ilper le famiglie della classe redditi medio-bassi prevede che "che hanno figli sotto ipossano ottenere fino ae fino apersotto iIl nuovo schema "consarà operativo ", ha aggiunto Biden. "Oggi presentate le dichiarazioni per le tasse, sappiate che oggi arriveranno i vostri rimborsi.", ha detto.L'intervento che dovrebbe raggiungere circadi famiglie punta - insieme ad una serie di misure - a traghettare fuori dalla condizione di povertà oltrecirca la metà del totale di giovanissimi americani in quella situazione.Bidenanche sul fronte della"Vogliamo guidare il mondo con i nostri valori, con questa dimostrazione della nostra innovazione e della fondamentale moralità del popolo americano. Come nella Seconda Guerra mondiale l’America è stata l’arsenale della democrazia, nella battaglia contro la pandemia di Covid-19 la nostra nazione sarà l’arsenale dei vaccini per il resto del mondo”, ha detto il presidente americano dalla Casa Bianca annunciando che Washington condividerànelle prossime sei settimane.a servizio della fine della pandemia ovunque e non useremo i nostri vaccini per garantirci favori da altri Paesi", ha aggiunto Biden. "È un errore puntare contro la democrazia, laha concluso.