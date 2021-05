Casta Diva, assemblea approva modifica statuto per introdurre azioni a voto plurimo

Casta Diva Group

(Teleborsa) - L'assemblea straordinaria degli azionisti di, società quotata su AIM Italia e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, ha approvato la modifica degli articoli 5 e 14 delloe l'introduzione degli articoli 5-bise 5-ter, per consentire alla società di avvalersi della"La misura favorisce, nell'interesse di tutti i soci, il perseguimento dello, secondo la tradizione del Gruppo già consolidata, che ha portato a una crescita annua media del 18% dal 2005 al 2019", ha commentato il"La pandemia, indebolendo il mercato della Live Communication, paradossalmente ne ha reso possibile il necessario consolidamento e ha posto Casta Diva in una posizione di forza per il suo accesso al mercato dei capitali - ha aggiunto - Il voto plurimo inoltre consentirà anche l'utilizzo dei propri strumenti finanziari quotati, come, pur preservando la tutela di quell'azionariato stabile/non speculativo che è stato finora in grado di implementare le linee strategiche da esso determinate".