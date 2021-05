Le Borse europee chiudono in pesante ribasso

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che termina la giornata in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Intanto i listini USA mostrano scambi in rosso. Le azioni europee sono scese, seguendo la debolezza a Wall Street, con gli investitori che guardano alle, le quali aumentano la probabilità di un inasprimento precoce della politica monetaria USA.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,221. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.884,2 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 62,83 dollari per barile, in forte calo del 4,06%.Lopeggiora, toccando i +118 punti base, con un aumento di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,06%.affonda, con un ribasso dell'1,77%, seduta negativa per, che chiude con una perdita dell'1,19%, e sotto pressione, che accusa un calo dell'1,43%.Pioggia di vendite sul listino milanese, che termina la seduta con una pesante flessione dell'1,58%, spezzando la catena positiva di cinque consecutivi rialzi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 26.829 punti.In discesa il(-0,79%); con analoga direzione, leggermente negativo il(-0,34%).di Piazza Affari, performance modesta per, che chiude con un moderato rialzo dello 0,58%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,55%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,35%.Crolla, con una flessione del 3,55%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,74%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,71%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,63%),(+2,64%),(+1,60%) e(+1,28%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che termina la seduta con -7,56%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,78%.In caduta libera, che affonda del 3,74%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,73 punti percentuali.