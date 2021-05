Piazza Affari debole in linea con gli altri Listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si allineano alle performance negative di Wall Street e dei mercati asiatici. A preoccupare gli operatori sono le preoccupazioni per la risalita dell'inflazione, innescata da un aumento die prezzi delle materie prime, ed il timore di una improvvisa stretta delle autorità monetarie. L'inflazione UE è stata confermata in accelerazione ad aprile. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,221. Torna a salire lo, attestandosi a +118 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,09%.in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,06%, spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,75%, escende dello 0,74%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,71% sul,.di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento dello 0,95%.Fra i peggiori di oggi, che continua la seduta con -2,22%.Calo deciso per, che segna un -1,8%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,75%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,55%.Tra i(+2,79%),(+1,33%),(+1,32%) e(+1,01%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,67%.In apnea, che arretra del 3,58%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,66%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,60%.